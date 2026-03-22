إعلان

أسعار البيض والدواجن اليوم الأحد بالأسواق ثالث يوم العيد (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

11:12 ص 22/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط سعر الفراخ الحية ومتوسط كرتونة البيض البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-3-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 117.94 جنيه، بتراجع 3.08 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 106.62 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 129.49 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 146.19 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 152.56 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض أسعار الدواجن البيض الأبيض الفراخ البيضاء البيض البلدي الفراخ البلدي

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

