إعلان

بالخطوات.. كيف يتم تحديث الساعة والتاريخ في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

كتب : محمد صلاح

08:00 ص 22/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف قسم العدادات مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن تحديث بيانات الوقت والتاريخ في العدادات مسبوقة الدفع لا يمكن إجراؤه يدويًا عبر أزرار العداد، مؤكدًا أن هذه العملية تتطلب استخدام كارت الشحن المخصص أو تدخلًا فنيًا من شركة الكهرباء.

وأوضح القسم في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الطريقة الرسمية والأكثر أمانًا لتحديث الوقت والتاريخ تكون من خلال التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع للعداد، إذ يقدم كارت العداد للموظف المختص، الذي يقوم ببرمجته وضبط البيانات الزمنية الحالية وبعد العودة إلى المنزل يجرى إدخال الكارت في العداد، ليقوم تلقائيًا بسحب البيانات الجديدة وتحديث ساعته الداخلية.

عداد الكهرباء تعديل وقت العداد شركات الكهرباء

