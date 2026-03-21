أول تعليق من أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته ملك اليوم.. ماذا قال؟

احتفل السيناريست شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي، بخطوبته على الفنانة ملك أحمد زاهر في حفل عائلي أقيم مساء اليوم السبت بحضور الأهل والأصدقاء.

وشهد حفل الخطوبة حضور العائلتين وهم الإعلامي عمرو الليثي وزوجته، والفنان أحمد زاهر وزوجته وابنته الفنانة ليلى زاهر وزوجها المنتج هشام جمال، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن السيناريست شريف الليثي:

1- شارك في تأليف فيلم "زوجة رجل مش مهم" بطولة أكرم حسن وياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

2- عمل في البداية مراسلاً تلفزيونياً ومذيع راديو قناة dmc قبل أن يتفرغ للتأليف والكتابة السينمائية.

3- يتعاون حالياً في فيلم "الفيل على الدرفيل" مع الفنان أحمد فهمي.

4- شقيقه الفنان محمد عمرو الليثي.

5- خاله هو المخرج الكبير معتز التوني.

6- حفيد السيناريست الراحل ممدوح الليثي.

7- كاتب سيناريو فيلم "مطلوب عائليا" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

8- أعلن خطوبته على الفنانة ملك أحمد زاهر في 21 مارس 2026.

9- يتابعه 22 ألف على إنستجرام.

