علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة الأحمر اليوم أمام الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي اليوم السبت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

تصريحات ياس توروب بعد الهزيمة أمام الترجي

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أبارك للترجي التونسي على التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعتذر لجماهير الأهلي لأننا لم نحقق النتيجة المطلوبة في اللقاء".

وأضاف: "أنا من أتحمل نتيجة المباراة والمسؤولية بشكل كامل، على خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، على الرغم من أننا قدمنا مستوى جيد في الشوط الأول من المباراة".

وتابع: "كان لدي أمل في قدرة اللاعبين على تسجيل المزيد من الأهداف، في الشوط الثاني من مباراة أمام الترجي وتقديم مستوى أفضل ولكن هذا لم يحدث".

واختتم توروب تصريحاته: "خطأ ساذج كلفنا هدف في مرمانا، وبعد 3 دقائق خطأ آخر واحتساب ركلة جزاء واستقبلنا هدفًا ثانيًا".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 3 أبريل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستعد المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 3 أبريل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

