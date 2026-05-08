أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الموقف الرسمي لبلاده بشأن الخطة الأمريكية الرامية لإنهاء الحرب "لا يزال في مرحلة المراجعة والدراسة"، بانتظار ما ستُسفر عنه المداولات النهائية.

إيران تواصل دراسة الرد على خطة السلام الأمريكية

أكد بقائي، اليوم الجمعة، أن الجهات المختصة في طهران تواصل تقييم بنود المقترح الأمريكي من كافة جوانبه قبل اتخاذ قرار نهائي، مشيرا إلى أن بلاده ستعلن عن نتائج هذه المداولات فور التوصل إلى صيغة نهائية تُعبّر عن وجهة النظر الإيرانية تجاه جهود التهدئة المطروحة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

تنديد بانتهاكات ليلة أمس وتأكيد على صد هجوم العدو

وصف المتحدث باسم الخارجية، التحركات العسكرية التي وقعت ليلة أمس، بأنها تُشكّل "انتهاكا صارخا" لقواعد القانون الدولي وتعديا مباشرا على تفاهمات وقف إطلاق النار المعمول بها.

وأشاد بقائي، في تصريحاته بما وصفه بـ"الرد الحازم" من المدافعين عن البلاد الذين وجهوا صفعة قوية للعدو ونجحوا في صد الهجمات بكل قوة، مؤكدا أن محاولات الأعداء لإثارة الشر قد تم دحرها وتكبيدها خسائر ميدانية واضحة.

الجاهزية العسكرية في ظل حالة وقف إطلاق النار الاسمية

أوضح المتحدث، أن إيران تعيش في الوقت الراهن حالة يُمكن وصفها بـ"وقف إطلاق النار الاسمي"، وهو ما يستدعي بقاء القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي.

وشدد بقائي على أن الجيش والقوات المختصة ترصد الأوضاع الميدانية بدقة متناهية للتعامل مع أي طارئ، لافتا إلى أن القوات المسلحة لن تتردد عن الرد بقوة وحزم على أي اعتداء أو مغامرة عسكرية تستهدف أمن واستقرار البلاد في أي وقت ومكان.

مستقبل المفاوضات والالتزام بإعلان النتائج النهائية

فيما يخص مسار المفاوضات الجارية، أشار بقائي إلى أن الملف لا يزال مفتوحا وقيد الدراسة المُعمّقة من قبل القيادة السياسية.

وتعهد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بإطلاع الجمهور والمجتمع الدولي على النتيجة النهائية لهذه المفاوضات فور تبلورها، مؤكدا أن بلاده تتعامل بجدية مع التطورات الدبلوماسية مع الحفاظ على حقها في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية ضد أي تهديدات خارجية.

وبهذا يتضح أن إيران تسلك نهجا مزدوجا، فهي تدرس بعناية الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، في الوقت الذي تؤكد فيه على جاهزيتها الكاملة للرد بقوة وحزم على أي انتهاك أو اعتداء، حيث من المتوقع أن تعلن طهران موقفها النهائي بعد انتهاء المراجعة الشاملة للبنود الأمريكية.