تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم الهزيمة أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وبهذه النتيجة، ودع فريق بيراميدز النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين أمام الجيش الملكي.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي وحامد حمدان

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما ومحمود زلاكة

وفي المقابل جاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد تكناوتي

خط الدفاع: أجوستو دي كارنيرو، فالو ميندي، مروان لوداني وأنس باش

خط الوسط: زين الدين دراج، محمد ربيع حريمات ويوسف الفحلي

خط الهجوم: عبد اللطيف حيدراف، أحمد حمودان ورضا سليم

أبرز أحداث مباراة بيراميدز والجيش الملكي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: الجيش الملكي يسجل الهدف الأول في مرمى بيراميدز عن طريق رضا سليم

الدقيقة 12: عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 22:محاولات من لاعبي بيراميدز لتسجيل هدف التعادل في مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 26: رأسية من زلاكا لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي ببراعة

الدقيقة 34: مطالبات من لاعبي بيراميدز بركلة جزاء والحكم يعود لتقنية الفار

الدقيقة 37: حكم المباراة يستكمل اللعب بعد العودة للفار دون احتساب أي خطأ لصالح بيراميدز

الدقيقة 44: عرضية خطيرة من ناصر ماهر لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: سيطرة على الكرة من لاعبي فريق بيراميدز ولكن دون خطورة على مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 52: تسديدة قوية من زين الدين بلعيد لاعب الجيش الملكي، تمر أعلى مرمى فريق بيراميدز

الدقيقة 54: محمد حريمات يسجل الهدف الثاني للجيش الملكي في مرمى بيراميدز

الدقيقة 63: فيستون ماييلي، يحرز هدف تقليص الفارق لنادي بيراميدز

الدقيقة 67: رأسية من فيستون ماييلي يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 69: تسديدة من عودة الفاخوري ولكنها تخرج أعلى مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 79: عرضية من لاعب بيراميدز يبعدها دفاع الجيش الملكي

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+90: عرضية من محمد الشيبي ولكنها تمر خارج مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 4+90: تسديدة من ناصر ماهر تخرج أعلى مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة