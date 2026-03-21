5 غيابات مؤثرة تضرب الأهلي في مواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد، بينما يكفي الترجي التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل الأهداف لضمان التأهل إلى نصف النهائي.

ويواجه الأهلي تحديًا مزدوجًا، حيث يغيب عن صفوفه عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات وأسباب فنية، ما قد يؤثر على خيارات الجهاز الفني بقيادة ييس توروب في تشكيل الفريق.

الغيابات المؤثرة في صفوف الأهلي:

كريم فؤاد: يغيب بسبب قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، إثر إصابة تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام نادي المقاولون العرب.

ياسين مرعي: على الرغم من تعافيه من تمزق جزئي في منشأ وتر العضلة الضامة خلال لقاء سموحة، إلا أنه لم يصل بعد إلى الجاهزية البدنية للمشاركة.

عمرو الجزار ومحمد سيحا ومحمد شريف: يغيبون لأسباب فنية، حيث فضل الجهاز الفني استبعادهم من التشكيل لمراعاة الاستراتيجية التكتيكية للمباراة.