"فأل سيئ".. ماذا يفعل الأهلي عندما يتلقى الهزيمة في ذهاب ربع نهائي دوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويحل فريق الترجي ضيفا اليوم السبت 21 مارس الجاري، على النادي الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن أمس الجمعة 20 مارس الجاري، عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة الترجي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد المارد الأحمر في مباراة اليوم مجموعة من اللاعبين لأسباب مختلفة، ما بين إصابات وأسباب فنية، حيث يغيب الثنائي ياسين مرعي وكريم فؤاد.

وفي المقابل يغيب كل من محمد شريف، محمد شكري، عمرو الجزار ومحمد سيحا عن المباراة لأسباب فنية.

ويخوض المارد الأحمر مباراة اليوم أمام الترجي التونسي دون جماهير، تنفيذا لقرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، بمنع جماهير الأحمر من خوض مباراتين بالبطولة دون جماهير، مع إيقاف التنفيذ في مباراة، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي، في دور المجموعات بالبطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وتنقل مباراة الأهلي والترجي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس 2" لبث المباراة مباشرة.



كما يمكن متابعة مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، من خلال قناة "أون سبورت الأرضية".

