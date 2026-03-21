صدام الأهلي والترجي.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية نحو إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ستتضح هوية الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، في ظل مواجهات قوية ومصيرية على جميع البطاقات.

وتتصدر مباراة كلاسيكو القارة بين الأهلي والترجي التونسي قائمة أبرز لقاءات الجولة، بعد فوز الترجي بهدف دون رد في الذهاب على ملعبه.

جدول مباريات إياب ربع النهائي:

السبت 21 مارس

السادسة مساءً: بيراميدز × الجيش الملكي المغربي .. ملعب الدفاع الجوي

التاسعة مساءً: الأهلي × الترجي التونسي .. استاد القاهرة الدولي

الأحد 22 مارس

السادسة مساءً: الملعب المالي × ماميلودي صن داونز .. ملعب 26 مارس

السادسة مساءً: الهلال السوداني × نهضة بركان المغربي .. ملعب أماهورو في رواندا

ملامح الحسم:

معظم الفرق تحتاج فقط للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى نصف النهائي.

الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين أمام الترجي التونسي لضمان التأهل.

الملعب المالي يحتاج للفوز بفارق أربعة أهداف أمام ماميلودي صن داونز.