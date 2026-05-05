"بدون إصابات".. أول صور من حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة

تعرض طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري بقيادة محمد الغازي لحادث سير، خلال التوجه لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره سموحة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تفاصيل الحادث الذي تعرض له حكام مباراة الزمالك

وكشف مصدر لمصراوي، أن حكام المباراة كانوا يستقلون سيارة محمد علي الشناوي، خلال التوجه إلى الإسكندرية لقيادة مباراة الأبيض أمام سموحة.

وأشار المصدر ذاته، أن طاقم كل أفرد طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، بحالة جيدة، سيتولون مهمة إدارة المباراة اليوم بشكل طبيعي.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق سموحة، المركز السابع بجدول الترتيب، برصيد 24 نقطة من 24 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"لحظة اختبار".. رسالة مؤثرة من إسلام عيسى بعد إصابته بالصليبي

غيابات وسيناريو التتويج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسموحة؟