مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

إعلان

"صدم المحامي".. تحرك جديد من الأهلي ضد قرار فيفا لصالح ريبيرو

كتب : مصراوي

01:10 م 18/03/2026

خوسيه ريبيرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ النادي الأهلي خطوة جديدة في أزمة مستحقات مدربه السابق خوسيه ريبيرو، بعدما قرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن على الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح المدرب الإسباني.

وكانت غرفة أوضاع اللاعبين بـ"فيفا" قد أصدرت قرارًا بتغريم الأهلي مبلغ 588 ألف دولار، على خلفية شكوى تقدم بها ريبيرو بسبب عدم حصوله على مستحقاته عقب رحيله عن تدريب الفريق.

تحرك الأهلي ضد حكم فيفا لصالح ريبيرو

وكشف مصدر أن إدارة الأهلي استندت في طعنها إلى وجود بند تعاقدي واضح، ينص على أحقية المدرب في الحصول على راتب ثلاثة أشهر فقط حال إقالته، وهو ما تعتبره الإدارة الحمراء كافيًا لتسوية الأمر.

وأضاف المصدر أن النادي أرسل كافة المستندات التي تدعم موقفه القانوني إلى المحكمة الرياضية، في إطار سعيه لإلغاء أو تخفيف العقوبة المالية.

وأشار إلى أن محامي ريبيرو حاول خلال الأيام الماضية التوصل إلى تسوية ودية مع الأهلي، عبر الاتفاق على مبلغ مالي بعيدًا عن الشرط الجزائي، إلا أن النادي تمسك بالتصعيد القانوني، مؤكدًا ثقته في موقفه ورغبته في استنفاد جميع درجات التقاضي المتاحة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ريبيرو فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم

أحدث الموضوعات

مريم أشرف زكي تعلن انتهاء تصوير مسلسل "أولاد الراعي"
بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
أخبار السيارات

مع اقتراب عيد الفطر.. أسعار الفسيخ والرنجة ترتفع بنسبة تصل إلى 30%
اقتصاد

"العربية اندفنت".. مصرع شاب بعد انقلاب تريلا قمامة فوق سيارته بنفق العبور
أخبار المحافظات

إسرائيل تعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب
شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

