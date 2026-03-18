"صدم المحامي".. تحرك جديد من الأهلي ضد قرار فيفا لصالح ريبيرو

اتخذ النادي الأهلي خطوة جديدة في أزمة مستحقات مدربه السابق خوسيه ريبيرو، بعدما قرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن على الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح المدرب الإسباني.

وكانت غرفة أوضاع اللاعبين بـ"فيفا" قد أصدرت قرارًا بتغريم الأهلي مبلغ 588 ألف دولار، على خلفية شكوى تقدم بها ريبيرو بسبب عدم حصوله على مستحقاته عقب رحيله عن تدريب الفريق.

تحرك الأهلي ضد حكم فيفا لصالح ريبيرو

وكشف مصدر أن إدارة الأهلي استندت في طعنها إلى وجود بند تعاقدي واضح، ينص على أحقية المدرب في الحصول على راتب ثلاثة أشهر فقط حال إقالته، وهو ما تعتبره الإدارة الحمراء كافيًا لتسوية الأمر.

وأضاف المصدر أن النادي أرسل كافة المستندات التي تدعم موقفه القانوني إلى المحكمة الرياضية، في إطار سعيه لإلغاء أو تخفيف العقوبة المالية.

وأشار إلى أن محامي ريبيرو حاول خلال الأيام الماضية التوصل إلى تسوية ودية مع الأهلي، عبر الاتفاق على مبلغ مالي بعيدًا عن الشرط الجزائي، إلا أن النادي تمسك بالتصعيد القانوني، مؤكدًا ثقته في موقفه ورغبته في استنفاد جميع درجات التقاضي المتاحة.