وليد حسن لاعب المصري السابق لـ مصراوي الأهلي عنده أمل ضعيف لحسم الدوري

تحدث وليد حسن لاعب المصري البورسعيدي السابق عن مباريات الجولة السادسة من مرحلة الحسم في الدوري المصري مؤكدا أن الأهلي ما زال يمتلك فرصة ضعيفة للغاية لا تتجاوز واحد في المئة لحسم اللقب رغم أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل.

وأكد وليد حسن في تصريحات لمصراوي أن الأهلي لكي ينافس على اللقب يحتاج إلى تعثر الزمالك وبيراميدز وهو أمر صعب الحدوث في ظل سير المنافسة الحالية لكنه شدد على أن المفاجآت تظل واردة في كرة القدم

وأشار إلى أن مواجهة الزمالك أمام سموحة تبدو في المتناول نسبيا لكنها ليست سهلة كما يظن البعض مؤكدا أن سموحة يقدم مستويات جيدة في بعض المباريات.

وتابع أن مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا ستكون أكثر صعوبة ومليئة بالتحديات نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن معتمد جمال قدم موسما مميزا مع الزمالك وحقق نتائج قوية سواء على مستوى الدوري أو الكونفدرالية وهو ما يحسب له في مسيرته التدريبية.