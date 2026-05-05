الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

وليد حسن لاعب المصري السابق لـ مصراوي الأهلي عنده أمل ضعيف لحسم الدوري

كتب : محمد الميموني

01:23 ص 05/05/2026

النادي الأهلي

تحدث وليد حسن لاعب المصري البورسعيدي السابق عن مباريات الجولة السادسة من مرحلة الحسم في الدوري المصري مؤكدا أن الأهلي ما زال يمتلك فرصة ضعيفة للغاية لا تتجاوز واحد في المئة لحسم اللقب رغم أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل.

وأكد وليد حسن في تصريحات لمصراوي أن الأهلي لكي ينافس على اللقب يحتاج إلى تعثر الزمالك وبيراميدز وهو أمر صعب الحدوث في ظل سير المنافسة الحالية لكنه شدد على أن المفاجآت تظل واردة في كرة القدم

وأشار إلى أن مواجهة الزمالك أمام سموحة تبدو في المتناول نسبيا لكنها ليست سهلة كما يظن البعض مؤكدا أن سموحة يقدم مستويات جيدة في بعض المباريات.

وتابع أن مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا ستكون أكثر صعوبة ومليئة بالتحديات نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن معتمد جمال قدم موسما مميزا مع الزمالك وحقق نتائج قوية سواء على مستوى الدوري أو الكونفدرالية وهو ما يحسب له في مسيرته التدريبية.

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
