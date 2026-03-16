وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد الخسارة من الترجي التونسي

"بعد الهزيمة أمام الترجي".. أرقام ياس توروب مع النادي الأهلي

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، عن إيقاف قيد نادي الزمالك لـ3 فترات، لتصبح هذه المرة رقم الـ12 التي يتم إيقاف قيد الفارس الأبيض فيها.

وتعرض الفارس الأبيض العديد من الأزمات المالية خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تعرض الفريق للكثير من العقوبات من قبل الاتحاد الدولي والتي وصلت إلى إيقاف القيد لـ12 مرة.

سبب إيقاف قيد نادي الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن إيقاف قيد نادي الزمالك في المرة الحالية، جاء بسبب المستحقات المتأخرة لفريق سانت إتيان الفرنسي، نظير انتقال المغربي محمود بنتايك للأبيض".

وأضاف: "قيمة المستحقات المتأخرة لنادي سانت إيتان لدى الزمالك، تصل إلى 500 ألف يورو".

أرقام بنتايك مع الزمالك

وتعاقد الفارس الأبيض مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك في أغسطس من عام 2024، قادما من فريق سانت إتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة قبل أن يتم الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

وشارك الظهير الأيسر المغربي مع الفارس الأبيض، في 48 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 8 أهداف، بواقع تسجيل هدفين وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

كما نجح بنتايك في تحقيق لقبين رفقة الفارس الأبيض حتى الآن، هما لقبي "كأس السوبر الأفريقي ولقب كأس مصر.

أقرأ أيضًا:

رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك

"بعد الهزيمة أمام الترجي".. أرقام ياس توروب مع النادي الأهلي