إعلان طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وبتروجيت، المقرر إقامتها غداً ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفاً على بتروجيت في اللقاء الذي يقام التاسعة والنصف مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب إستاد بتروسبورت، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وبتروجيت

من المقرر أن يقود المباراة تحكيمياً محمود ناصف حكماً للساحة، ويعاونه كل من سيد نافع حكم مساعد أول، وأيمن دعبس حكم مساعد ثانٍ، بينما يتولى محمد ممدوح مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد طارق مجدي حكماً لتقنية الفيديو، ويعاونه حسن محمود كحكم فيديو مساعد.

