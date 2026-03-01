أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم، قراراتها الرسمية بشأن مباراة النادي الأهلي أمام زد في الدوري المصري مواليد 2009، وذلك بعد الأحداث التي صاحبت اللقاء.

وشهدت المباراة اعتراضات قوية من الجانبين وبشكل خاص من لاعبي الأهلي وجهازهم الفني، مما تسبب في إشهار الحكم العديد من البطاقات الحمراء في المباراة.

عقوبات النادي الأهلي

وقررت لجنة المسابقات تغريم النادي الأهلي ألف جنيه، بسبب التأخر في النزول إلى أرض الملعب، بجانب توقيع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه لاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري والدخول إلى أرضية الملعب.

كما قررت لجن المسابقات، تغريم الأهلي خمسة آلاف جنيه أخرى بسبب تصرفات الجهاز الفني والإداري والبدلاء تجاه المنافس، بجانب إيقاف وليد سليمان (رئيس قطاع الناشئين) مباراة واحدة مع تغريمه ألف جنيه للطرد إثر نزوله أرض الملعب للاعتراض.

إيقاف المدير الفني محمد محمد عز مباراتين وتغريمه خمسة آلاف جنيه بسبب الطرد للاعتراض والتحريض على سحب الفريق.

إيقاف مدرب الحراس إيهاب خميس محمد أربع مباريات مع تغريمه ألف جنيه بسبب سلوك غير رياضي عقب الطرد، وإيقاف إداري الفريق "عبد الرحمن سعيد" ثماني مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه بعد اعتدائه بالضرب على نائب رئيس قطاع نادي زد، ما أدى إلى إيقاف اللقاء.

إيقاف اللاعب محمد شادي محمد الحسيني مباراتين وتغريمه 250 جنيها للطرد بسبب اللعب العنيف.

إيقاف اللاعب سيف كريم عادل عبد الفتاح ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيها للطرد إثر ضرب المنافس دون كرة.

ثانيا: عقوبات نادي زد إف سي

وفي المقابل قررت لجنة المسابقات، تغريم نادي زد ألف جنيه لنزول الجهازين الفني والإداري إلى أرض الملعب للاحتفال، مع توقيع غرامة مالية خمسة آلاف جنيه، بسبب تصرفات الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الأهلي.

إيقاف عبد الرحمن طارق (نائب رئيس قطاع الناشئين) مباراتين وتغريمه ألف جنيه لنزوله أرض الملعب وارتكابه سلوكًا غير رياضي تجاه الخصم، وإيقاف

المدير الفني كريج جوردون مباراة واحدة بعد طرده عقب حصوله على إنذار سابق.

إيقاف اللاعب سيف نادر محمد عبد الغني ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهًا بسبب ضرب المنافس دون كرة، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب سيف السيد سمير عبد الحميد ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهًا للسبب ذاته.

وانتهت مباراة الأهلي وزد للشباب، بفوز فريق زد بثلاثية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب في بطولة الجمهورية مواليد 2009.