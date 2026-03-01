مباريات الأمس
"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز بثلاثية على الأولمبي الباجي بالدوري

كتب : يوسف محمد

05:12 م 01/03/2026
تمكن فريق الترجي التونسي من تحقيق الفوز اليوم، على حساب الأولمبي الباجي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ22 بالدوري التونسي.

وبهذا الفوز رفع فريق الترجي رصيده إلى النقطة رقم 50 من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، أوقعت الترجي التونسي في مواجهة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً.

وفي المقابل تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، يوم 21 مارس المقبل على ملعب "القاهرة الدولي".

أقرأ أيضًا:

"بعد التعادل مع الأهلي".. ميدو يشيد بمستوى نادي زد في بطولة الدوري

"قبل مباراة الزمالك".. ماذا يفعل بيراميدز بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والترجي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي

