كتب– أحمد العش:

قال الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، إنه لم يكن يومًا ضد مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يحبه على المستوى الإنساني والمهني، ويتوقع له مستقبلًا كبيرًا في كرة القدم، بل ويرى أنه سيكون أفضل من والده الكابتن أحمد شوبير، نظرًا لما يقدمه من أداء مميز وثبات واضح داخل الملعب.



وأضاف "زكي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن مصطفى شوبير يمتلك قدرات فنية عالية، إلى جانب دعم أسري قوي، مشيرًا إلى موقف إنساني جمعه بوالدة مصطفى خلال إحدى المباريات النهائية، إذ لمس عن قرب مدى إيمانها ودعمها لابنها، مؤكدًا احترامه الكبير لعائلة شوبير رغم الخلافات الإعلامية مع والده.



وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الخلاف بينه وبين الكابتن أحمد شوبير هو خلاف مهني وإعلامي فقط، ولا يمتد إلى الجانب الإنساني، لافتًا إلى أن اللقاء بينهما دائمًا ما يكون وديًا بعيدًا عن أي توتر، عكس ما يظنه البعض.



وتطرق أبوالمعاطي زكي، إلى موقفه الرافض لترشح هشام جمال ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أنه تمسك بضرورة الدفع بإبراهيم العامري، نجل الراحل العامري فاروق، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، انطلاقًا من قيمة الوفاء ورد الجميل لرجل خدم النادي حتى وفاته داخل مجلس إدارته.



وأشار إلى أنه حذر محمود الخطيب صراحة من التفريط في هذا المعنى، وخرج بعنوان مباشر يحذر فيه من "خيانة العامري فاروق"، مؤكدًا أنه أرسل محتوى حديثه بالكامل إلى الكابتن محمود الخطيب وعدد من قيادات النادي، قبل أن يتم الاستقرار لاحقًا على الدفع بإبراهيم العامري والتراجع عن ترشح هشام جمال.



وشدد "زكي" على أن موقفه لم يكن بدافع مجاملة أو وساطة، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه أي شخص من عائلة العامري فاروق قبل أو بعد تصريحاته، وأن تحركه جاء بدافع الحفاظ على قيم النادي الأهلي، وعلى رأسها الوفاء، وليس من منطلق العلاقات الشخصية.



وانتقد فكرة الدفع بأسماء من خارج الوسط الرياضي لمناصب مؤثرة داخل النادي، معتبرًا أن الأهلي يجب أن يُدار بعناصر تمتلك خبرات رياضية وإدارية حقيقية، وليس بمنطق المجاملة أو الشهرة، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف لو كان الاختيار لرموز فنية كبيرة ذات نضج وتجربة طويلة.



واختتم الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، تصريحاته بالتأكيد على أن ما يطرحه دائمًا نابع من قناعته الشخصية وخوفه على النادي الأهلي، مشددًا على أن الاختلاف في الرأي لا يعني العداء، وأن هدفه الدائم هو مصلحة الأهلي والحفاظ على قيمه وتاريخه.







اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي



ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة



