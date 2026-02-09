وزير الإسكان يترأس اجتماع سياسات القابضة للمياه ويوجه بتعظيم الإيرادات

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور قيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وذلك في إطار متابعة خطط تطوير منظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن كل رئيس شركة يُعد ممثلًا لوزارة الإسكان داخل محافظته من خلال مستوى الخدمات التي تقدمها شركته لأهالي المحافظة.

وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف وضع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على المسار الصحيح، وتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، من خلال الالتزام بمنهجية عمل واضحة ومحددة، ترتكز على برامج زمنية ومستهدفات قابلة للقياس، ومتابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ.

وأشار وزير الإسكان إلى ضرورة أن تكون الشركة القابضة وشركاتها التابعة قادرة على تعظيم إيراداتها لتغطية المصروفات وتحقيق عائد يدعم استدامة الخدمة، مؤكدًا أهمية إعداد خطط استثمارية واضحة، وإنشاء أذرع استثمارية للشركات من خلال حصر الأصول المملوكة، والاستفادة من المواقع والأصول غير المستغلة، ووضع دراسات اقتصادية لتعظيم العائد منها، موضحًا أن قدرة رئيس الشركة على تعظيم الإيرادات تُعد أحد مؤشرات تقييم الأداء.

وكلف الوزير رؤساء الشركات، بضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف.

ووجّه الوزير بضرورة الاعتماد على المنتج المحلي خلال توفير المهمات المستخدمة في المشروعات أو التشغيل والصيانة لما له من دور كبير في ملف توطين الصناعة، بما يضمن تأمين الاحتياجات، إلى جانب تفعيل دور الورش المركزية لصيانة المهمات، مع إمكانية تقديم خدماتها للغير لتعظيم الموارد.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة استلام المشروعات والمحطات فور الانتهاء منها ، وتكليف فرق فنية من الشركات بمتابعة تنفيذ المشروعات خلال مراحل التنفيذ المختلفة، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أقل وقت ممكن، مع المتابعة المستمرة من فرق العمل بالوزارة، والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لكافة المشروعات.

كما أكد المهندس شريف الشربيني ضرورة إعداد خطط صيانة ورفع كفاءة متكاملة، خاصة خلال الفترة الحالية باعتبارها فترة إعداد وتجهيز لاستقبال فصل الصيف، مع إحكام الرقابة على أوجه الصرف لتحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

ولفت وزير الإسكان إلى ضرورة تقليل الفاقد من المياه، وإنشاء مركز أو إدارة مختصة بكل شركة لوضع استراتيجية واضحة ومشروعات محددة تسهم في خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات، بجانب التوسع في استخدام الطاقة الخضراء ومحطات الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل.

وأوضح الوزير أهمية التحول الرقمي كأحد المحاور الاستراتيجية، مشددًا على توحيد التعامل من خلال منصة رقمية واحدة تطلقها الشركة القابضة، مع المتابعة الإلكترونية لمنصات التواصل الاجتماعي للشركات التابعة، ووضع ضوابط واضحة لإدارتها، وضرورة الاهتمام بملف التدريب والتأهيل والانضباط الوظيفي لتأهيل مجموعات من العاملين.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان ضرورة التواجد المستمر للقيادات في مواقع العمل، خاصة خلال الأزمات والطوارئ، إلى جانب المتابعة الميدانية المفاجئة لأعمال التشغيل والصيانة، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

