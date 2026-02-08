شارك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة النقل، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، والدكتور نضال مرضي، وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة ماريتا هاجيمنوليس، وزير الدولة للشحن بجمهورية قبرص، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أكرم السلمي، رئيس اللجنة المنظمة، إلى جانب مشاركة واسعة لمسؤولي صناعة النقل البحري عربياً وإقليمياً ودولياً.

وفي كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للدور العلمي والتطبيقي لمؤتمر ومعرض مارلوج، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "الممرات اللوجيستية الذكية والمرنة"، مؤكدًا أن هذا العنوان يعكس الواقع الفعلي لقناة السويس، التي أصبحت رمزًا عالميًا للمرونة في مواجهة التحديات الجسيمة.

وأوضح ربيع أن القناة أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة، لتصبح أيقونة للإرادة الوطنية المصرية، لافتًا إلى نجاح القناة في تحويل المحن إلى منح على مدار الأزمات المتعاقبة، بدءًا من جائحة فيروس كورونا، مرورًا بأزمة جنوح السفينة EVER GIVEN، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2024 كان عام الاختبار الأكبر للقناة، فيما شهد الربع الأخير من عام 2025 تعافيًا نسبيًا بعد نجاح قمة السلام في شرم الشيخ ووقف إطلاق النار في غزة، ما أعاد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

وأضاف أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 أظهرت نموًا في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8%، وارتفاعًا في الحمولات الصافية بنسبة 16%، ما انعكس إيجابيًا على الإيرادات بنسبة 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. كما سجلت حركة الملاحة منذ بداية 2026 عبور 1315 سفينة بحمولات صافية 56 مليون طن، محققة إيرادات 449 مليون دولار، مقابل عبور 1243 سفينة بحمولات 47 مليون طن وإيرادات 368 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

واستعرض ربيع جهود التطوير الإداري ضمن استراتيجية 2030، والتي ركزت على تمكين الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب المتقدمة، تطوير مراكز التدريب المهني، إنشاء مركز الإبداع والتميز، وتطوير الأكاديمية البحرية وبرامج المحاكاة.

كما تناول جهود تطوير المجرى الملاحي للقناة، والتي أسفرت عن الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، بما رفع عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات الملاحية واستحداث خدمات جديدة أبرزها تبديل الأطقم البحرية، الإسعاف البحري، والإنقاذ البحري، كما تجلى ذلك في إنقاذ طاقم السفينة FENER بمدينة بورسعيد.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس أعادت تعريف نفسها لتصبح منظومة لوجيستية متطورة تعتمد التحول الرقمي في جميع عملياتها، مع طفرة في ترسانات وشركات الهيئة لبناء الوحدات البحرية المعاونة، في إطار استراتيجية توطين الصناعة البحرية تحت شعار "صنع في مصر"، والتي أسفرت عن تصدير قاطرتين لشركة NERI الإيطالية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تفقد الفريق أسامة ربيع جناح الشركات والترسانات التابعة للهيئة في المعرض التكنولوجي البحري الدولي Mar Tech 2026، المقام على هامش مؤتمر مارلوج، بمشاركة واسعة للشركات المحلية والعالمية في مجالات الموانئ والنقل البحري والبترول ونظم المعلومات البحرية، والذي يُعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في مصر والشرق الأوسط.