كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن ظهوره المرتقب خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، عبر برنامج جديد يقدمه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح مرتضى منصور، في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنه سيعود للظهور الإعلامي بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر؛ استجابة لما وصفه بطلب عدد كبير من متابعيه.

وكتب مرتضى منصور من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: إن شاء الله بإذن الله بعد شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك بناء على طلب الملايين المحترمين والمحترمات المتابعين لصفحتي.

وتابع: انتظروني يومي الاثنين والجمعة أسبوعيًا الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة بأمر الله لتشاهدوا البرنامج السياسي الاجتماعي الفني الرياضي "بلدنا رايحة علي فين!" علي صفحتي الشخصية.