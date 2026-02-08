إعلان

"بلدنا رايحة علي فين".. مرتضى منصور يكشف عن ظهوره في برنامج جديد بعد رمضان

كتب : محمد أبو بكر

01:00 ص 08/02/2026

مرتضى منصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن ظهوره المرتقب خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، عبر برنامج جديد يقدمه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح مرتضى منصور، في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنه سيعود للظهور الإعلامي بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر؛ استجابة لما وصفه بطلب عدد كبير من متابعيه.

وكتب مرتضى منصور من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: إن شاء الله بإذن الله بعد شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك بناء على طلب الملايين المحترمين والمحترمات المتابعين لصفحتي.

وتابع: انتظروني يومي الاثنين والجمعة أسبوعيًا الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة بأمر الله لتشاهدوا البرنامج السياسي الاجتماعي الفني الرياضي "بلدنا رايحة علي فين!" علي صفحتي الشخصية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق شهر رمضان بلدنا رايحة علي فين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمريكا.. اتهام رجل بتهديد نائب ترامب بالقتل
شئون عربية و دولية

أمريكا.. اتهام رجل بتهديد نائب ترامب بالقتل
استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
علاقات

استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

إيران: لن نبدأ الحرب أبدًا لكن العدوان علينا سيؤدي لخسائر فادحة
شئون عربية و دولية

إيران: لن نبدأ الحرب أبدًا لكن العدوان علينا سيؤدي لخسائر فادحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران