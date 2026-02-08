إعلان

إيران: لن نبدأ الحرب أبدًا لكن العدوان علينا سيؤدي لخسائر فادحة

كتب : محمد جعفر

12:56 ص 08/02/2026

قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي

أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن أي عدوان على بلاده سيتسبب في "خسائر فادحة لا يمكن تداركها" للمعتدين.

جاء التحذير خلال كلمة بمناسبة يوم القوات الجوية، حيث حذر موسوي من أن أي حرب تُفرض على إيران لن تؤدي فقط إلى هزيمة استراتيجية للمهاجمين، بل ستوسع نطاق الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أن دور القوات الجوية الإيرانية في الردع والجاهزية الدفاعية أصبح أكثر وضوحاً مع التطورات الإقليمية المعقدة، مشيراً إلى بلوغها أعلى مستويات الجاهزية بفضل الاعتماد على القدرات المحلية والتحديث المستمر.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن طهران "لن تبدأ الحرب أبداً"، لكنها ستُدافع بحزم عن أمنها ومصالحها وسلامة أراضيها.

