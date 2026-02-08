ياسر ريان: كامويش صفقة عادية.. وإمام عاشور اللاعب الأهم في مصر حالياً

أزمة أشرف داري تضع الأهلي في موقف صعب قبل إغلاق القيد المحلي

وجه ياسر ريان نجم الأهلي السابق، انتقادات لأداء الأحمر خلال مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن المستوى الحالي لا يتناسب مع طموحات جماهير القلعة الحمراء.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي افتقد في الفترة الأخيرة للشراسة الهجومية المعهودة، مطالباً اللاعبين بإدراك قيمة ارتداء قميص الأهلي وحجم المسؤولية الملقاة عليهم.

وأشار إلى أن صفقات الأهلي الأخيرة لم تكن على المستوى المطلوب، موضحاً أن المهاجم كامويش لا يقدم الإضافة المنتظرة، واصفاً الصفقة بأنها "عادية" ولا تمثل تهديداً حقيقياً للمنافسين مؤكداً أن جراديشار يتفوق عليه فنياً.

وتطرق ريان إلى بعض القرارات الفنية داخل الفريق، موضحاً أن المدير الفني ييس توروب يرى أن يوسف بلعمري غير جاهز فنياً في الوقت الحالي، كما اعتبر أن الدفع بأحمد عيد في توقيت ظهوره الأول لم يكن موفقاً.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالإشادة بإمام عاشور، مؤكداً أنه لاعب مؤثر للغاية ويعد الأهم في الكرة المصرية حالياً، كما وجه التحية لوليد صلاح الدين على قراره المتعلق باللاعب لما يخدم مصلحة الفريق والانضباط داخل صفوفه.