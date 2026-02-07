طرأت أزمة جديدة لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخروجه للرد على تصريحات صالح جمعة، لاعب الأحمر ومنتخب مصر السابق، فجر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صالح جمعة: "إمام عاشور شايف إنه مظلوم"

كشف صالح جمعة أسباب غضب إمام عاشور وتخلّفه عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا، الأمر الذي تعرّض للإيقاف بسببه.

وقال صالح جمعة في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق": "كنت مع إمام عاشور امبارح واتكلمنا في الموضوع، كهربا كان عازمنا على العشاء، لا أريد أن يدخل إمام عاشور في مرحلة صعبة، خاصة أن المنتخب لديه كأس عالم، قرارات إمام حاليًا من الممكن أن تؤثر عليه عكسيًا، نريده موجودًا مع الأهلي ومنتخب مصر".

وأضاف: "إمام لديه طموحات شخصية بحاجة معينة في النادي يريدها أن تحدث معه، ولا يتحدث فيها أمام الإعلام، إمام شايف إنه مظلوم وإنه أفضل لاعب في مصر وبعيد كل البعد عن الناس حوله ماديًا، وهناك أسباب أخرى أيضًا، ويفضّل المعاملة معه تكون أفضل".

واختتم صالح: "إمام يرى إنه في مكان بعيد عن زملائه وهو يقدم مردودًا كويسًا ومن أهم اللاعبين، وهذا حق مشروع، ولديه عروض بمبالغ جيدة وينظر إلى مستقبله".

إمام عاشور يكذب صالح جمعة

نفى إمام عاشور تصريحات صالح جمعة، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "أي كلام تم تداوله في أي برامج على لساني أو منسوب إليّ أو نقلًا عني، لم يحدث من الأساس وأنا غير مسؤول عنه".

وأضاف: "لم يصدر مني أي شيء من كل ما تم تداوله، كله غير صحيح، حتى المقابلة نفسها لم تحدث أصلًا، مع الاحترام للجميع، كل تركيزي في تدريبي وعَملي فقط، ومصلحة فريقي أهم من كل الكلام، شكرًا لكم".