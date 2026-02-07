"سابقة لم تحدث".. تصريحات قوية من علاء ميهوب بخصوص أزمة إمام عاشور في الأهلي

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن غرفة الملابس وعقوبة إمام عاشور

انتقد علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق، ارتفاع قيمة عقود اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلي مؤخراً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال ميهوب في تصريحات تلفزيونية:"هناك تضخم كبير في أرقام اللاعبين الذين انضموا للأهلي مؤخراً، ويجب أن تكون هناك معايير واضحة تحكم هذه التعاقدات".

وأضاف: "في الماضي عندما يتم الحديث مع لاعب عن التوقيع للأهلي لم يكن المال هو الشغل الشاغل، لكن يبدو أن الزمن تغير والدنيا لم تعد كما كانت".

وأوضح ميهوب :"من الطبيعي أن يهتم اللاعبين بالفلوس والجوانب المادية، وهذا حق مشروع".

عن نادي الزمالك، قال؛"الزمالك نادي كبير والانتماء له شرف لأي لاعب مثل الأهلي تماماً، كما أنه لا توجد فروق فنية كبيرة بين لاعبي الفريقين".

واختتم ميهوب تصريحاته بتقييمه لصفقة أحمد عيد، لاعب الأهلي الجديد:" مش شبه الأهلي ربما يكون لاعباً جيداً مع المصري، لكنه لا يمتلك مواصفات الأهلي في كل شيء، نوعية اللاعب مهمة جداً وكان الأفضل الإبقاء على عمر كمال عبد الواحد".