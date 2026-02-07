مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

نابولي

جميع المباريات

إعلان

أحمد سليمان يحسم الجدل حول تقديم استقالته من مجلس إدارة الزمالك

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 07/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    استعداد بنتايك لحفل زفافه على ابنة أحمد سليمان (15)
  • عرض 10 صورة
    استعداد بنتايك لحفل زفافه على ابنة أحمد سليمان (20)
  • عرض 10 صورة
    استعداد بنتايك لحفل زفافه على ابنة أحمد سليمان (17)
  • عرض 10 صورة
    استعداد بنتايك لحفل زفافه على ابنة أحمد سليمان (13)
  • عرض 10 صورة
    استعداد بنتايك لحفل زفافه على ابنة أحمد سليمان
  • عرض 10 صورة
    ابنة أحمد سليمان زوجة محمود بنتايك (12)
  • عرض 10 صورة
    أحمد سليمان مع ابنته سندس بعد عقد قرانها على محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد سليمان
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد سليمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بعيد تماماً عن ملف الكرة داخل النادي منذ 6 ديسمبر 2024، مشدداً على أنه لا يتدخل في الأمور الفنية أو المتعلقة بالفريق الأول خلال الفترة الحالية.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية إن المجلس في بداية توليه المسؤولية وضع خطة واضحة لدعم الفريق وتحديد احتياجاته.

وأوضح: "في بداية تواجدنا وضعنا خريطة للاعبين وتمكنا من توفير الأموال اللازمة، كما تواصلنا مع جوميز ونجحنا في فك القيد".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "أنا بعيد عن ملف الكرة منذ ديسمبر 2024، تحديداً يوم رحيل جوميز وتواجد جروس ودورنا الآن يقتصر على المتابعة ودعم المسؤولين دون تدخل مباشر".

وعن موقفه من تقديم الاستقالة، حسم سليمان الجدل مؤكداً استمراره داخل المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وقال: "أنا مستمر مع الزمالك في الفترة القادمة وأحترم اختيار الجمعية العمومية التي منحتني ثقتها بأعلى الأصوات".

واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن سند للمجلس نحاول ونقاوم ونؤمن بنادي الزمالك الذي له فضل كبير علينا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سليمان مجلس إدارة الزمالك أخبار الزمالك استقالة أحمد سليمان جوميز آخر أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
نصائح طبية

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا
أخبار مصر

40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا
مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
مصر للطيران تعتذر لعملائها عن تأخيرات بعض الرحلات بمطار القاهرة
أخبار مصر

مصر للطيران تعتذر لعملائها عن تأخيرات بعض الرحلات بمطار القاهرة
تفاصيل القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة.. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

تفاصيل القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان