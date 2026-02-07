أحمد سليمان يحسم الجدل حول تقديم استقالته من مجلس إدارة الزمالك

عبد الخالق: الزمالك قادر على تجاوز الأزمات.. والناشئون مستقبل الفريق

"وضع بنتايك مختلف"..أحمد سليمان يعلق على قرار الأهلي بخصوص إمام عاشور

"سابقة لم تحدث".. تصريحات قوية من علاء ميهوب بخصوص أزمة إمام عاشور في الأهلي

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن غرفة الملابس وعقوبة إمام عاشور

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بعيد تماماً عن ملف الكرة داخل النادي منذ 6 ديسمبر 2024، مشدداً على أنه لا يتدخل في الأمور الفنية أو المتعلقة بالفريق الأول خلال الفترة الحالية.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية إن المجلس في بداية توليه المسؤولية وضع خطة واضحة لدعم الفريق وتحديد احتياجاته.

وأوضح: "في بداية تواجدنا وضعنا خريطة للاعبين وتمكنا من توفير الأموال اللازمة، كما تواصلنا مع جوميز ونجحنا في فك القيد".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "أنا بعيد عن ملف الكرة منذ ديسمبر 2024، تحديداً يوم رحيل جوميز وتواجد جروس ودورنا الآن يقتصر على المتابعة ودعم المسؤولين دون تدخل مباشر".

وعن موقفه من تقديم الاستقالة، حسم سليمان الجدل مؤكداً استمراره داخل المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وقال: "أنا مستمر مع الزمالك في الفترة القادمة وأحترم اختيار الجمعية العمومية التي منحتني ثقتها بأعلى الأصوات".

واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن سند للمجلس نحاول ونقاوم ونؤمن بنادي الزمالك الذي له فضل كبير علينا".