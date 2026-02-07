إعلان

محاكمة 37 متهما بـ "خلية التجمع".. السبت

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 07/02/2026

قفص الاتهام - ارشيف

كتب ـصابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، جلسة محاكمة 37 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية التجمع".

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

محاكمة 37 متهم خلية التجمع محكمة الجنايات تعطيل أحكام الدستور والقانون

