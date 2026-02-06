إعلان

بينهم النائب مجدي مسعود.. أسماء المصابين في تصادم طريق بنها الحر

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:21 ص 06/02/2026

النائب مجدي مسعود عضو مجلس النواب عن دائرتي بنها و

حصل "مصراوي" على القائمة الكاملة لأسماء ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع اليوم الجمعة على طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية، وأسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 10 أشخاص آخرين، بينهم النائب مجدي مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرتي بنها وكفر شكر، وأفراد أسرته، إثر تصادم سيارتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا عاجلًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت الفرق الأمنية وسيارات الإسعاف فورًا إلى الموقع لنقل الضحايا وتسيير الحركة المرورية، وتبين وفاة سيدتين مجهولتي الهوية، تبلغ الأولى من العمر 38 سنة، بينما توفيت الثانية البالغة من العمر 33 سنة متأثرة بإصابتها عقب وصولها المستشفى.

إصابات أسرة النائب

وكشف التقرير الطبي عن تفاصيل إصابة النائب وأسرته، حيث أصيب النائب "مجدي إبراهيم مسعود"، 46 سنة، بكدمة في الجانب الأيسر، بينما تعرضت زوجته "نسرين ممدوح محمد"، 46 سنة، لاشتباه كسر بالفقرات العنقية، وأصيبت ابنته "منة الله مجدي"، 22 سنة، باشتباه كسر بالفقرات.

قائمة المصابين

وضمت قائمة المصابين الآخرين كلا من "محمد تحسين عبدالدايم"، 32 سنة، المصاب باشتباه كسر بالساقين وما بعد الارتجاج، و"ضحى وحيد السيد"، 25 سنة، بخلع في الكتف الأيسر، و"عبدالله يوسف محمد"، 29 سنة، بخلع مماثل في الكتف الأيسر، و"فكيه أحمد إسماعيل"، 18 سنة، بكسر في الساق الأيمن والكتف.

كما شملت القائمة إصابة "محمد سمير عبدالعزيز"، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أحمد محمد عبدالله"، 30 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، و"أحمد محمد غازي"، 20 سنة، بكدمات في الصدر، وجرى نقل جميع المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، بينما أودعت الجثتان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

