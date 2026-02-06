إعلان

قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق القاهرة اليوم

كتب : محمد نصار

09:00 ص 06/02/2026

قطع مياه الشرب

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه اليوم الجمعة عن مناطق (مساكن عين الصيرة - الإباجية - السيدة عائشة - الإمام الشافعي - التونسي - شارع الخليفة والقلعة).

وأرجعت الشركة، في بيان، سبب ذلك إلى القيام بأعمال فك وتركيب ورفع خطوط السحب والطرد الفرعية والرئيسية برافع أبو السعود.

وقالت الشركة، إن قطع المياه سيبدأ من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 8 صباح السبت 7 فبراير ولمدة 12 ساعة.

وتدفع الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01006665125.

قطع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة مساكن عين الصيرة الإمام الشافعي السيدة عائشة

لحق بحب عمره.. وفاة عريس المنيا بعد ساعات من مصرع عروسته
بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب
بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
