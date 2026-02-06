قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق القاهرة اليوم

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه اليوم الجمعة عن مناطق (مساكن عين الصيرة - الإباجية - السيدة عائشة - الإمام الشافعي - التونسي - شارع الخليفة والقلعة).

وأرجعت الشركة، في بيان، سبب ذلك إلى القيام بأعمال فك وتركيب ورفع خطوط السحب والطرد الفرعية والرئيسية برافع أبو السعود.

وقالت الشركة، إن قطع المياه سيبدأ من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 8 صباح السبت 7 فبراير ولمدة 12 ساعة.

وتدفع الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01006665125.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت