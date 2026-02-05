مباريات الأمس
سيراميكا كيلوباترا يفوز على المحلة في الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد الميموني

11:56 م 05/02/2026

خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت (4) - Copy

كتب - محمد الميموني:

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره فريق المحلة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ١٧ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل لاعب فريق سيراميكا كليوباترا اللاعب فاخري لاكاى الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال١٦ من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لفريق المحلة اللاعب عبيدي إينزا في الدقيقة ال٢٨ ثم سجل هدف سيراميكا الثاني اللاعب عمرو قلاوة في الدقيقة ال٣٢ .

ثم سجل الهدف الثالث والفوز لفريق سيراميكا كليوباترا اللاعب فاخري لاكاي في الدقيقة ال1+90 بينما سجل الهدف الثاني وتقليص الفارق لفريق المحلة اللاعب جيمي موانجا في الدقيقة ال3+90.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

