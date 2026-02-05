مباريات الأمس
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز سيراميكا على المحلة

كتب : محمد عبد الهادي

11:24 م 05/02/2026
شهدت الجولة الـ17 من الدوري المصري، تغييرات قوية في ترتيب المسابقة المحلية، نظرًا للنتائج المفاجئة التي شهدتها المباريات.

وشهدت الجولة فوز الزمالك بخماسية على كهرباء الإسماعيلية، بينما تعادل الأهلي مع البنك، وتعادل بيراميدز مع سموحة، بينما واصل سيراميكا كليوباترا تفوقه بفوز هام على غزل المحلة.

جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- سيراميكا كليوباترا – 35 نقطة.

2- الزمالك – 28 نقطة.

3- بيراميدز – 28 نقطة.

4- الأهلي – 27 نقطة.

5- سموحة – 25 نقطة.

6- المصري – 24 نقطة.

7- زد – 24 نقطة.

8- وادي دجلة – 23 نقطة.

9- البنك الأهلي – 21 نقطة.

10- مودرن سبورت – 20 نقطة.

11- إنبي – 19 نقطة.

12- الجونة – 19 نقطة.

13- بتروجيت – 19 نقطة.

14- غزل المحلة – 17 نقطة.

15- المقاولون العرب – 16 نقطة.

16- حرس الحدود – 13 نقطة.

17- فاركو – 12 نقطة.

18- طلائع الجيش – 12 نقطة.

19- الاتحاد السكندري – 11 نقطة.

20- كهرباء الإسماعيلية – 11 نقطة.

21- الإسماعيلي – 10 نقاط.

إقرأ أيضًا:

"11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟

أول ظهور وتعليق من أيمن حفني بعد توليه منصبًا في الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الأهلي الزمالك

