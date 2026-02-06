اندلاع حريق في مخزن كرتون بالقلج بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل مخزن كرتون بمنطقة القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وجاء ذلك تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حيث تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب الحريق داخل المخزن.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل المخزن الواقع بالطابق الأرضي، ما أدى إلى احتراق محتوياته بالكامل، دون أن يسفر عن أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.