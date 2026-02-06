إعلان

اندلاع حريق في مخزن كرتون بالقلج بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:06 ص 06/02/2026

قوات الحماية المدنية تسيطر علي حريق - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل مخزن كرتون بمنطقة القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وجاء ذلك تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حيث تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب الحريق داخل المخزن.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل المخزن الواقع بالطابق الأرضي، ما أدى إلى احتراق محتوياته بالكامل، دون أن يسفر عن أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مخزن كرتون منطقة القلج مركز شرطة الخانكة القليوبية قوات الحماية المدنية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
شئون عربية و دولية

الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
شوبير يحسم الجدل.. هل يخفف الأهلي عقوبة إمام عاشور؟
رياضة محلية

شوبير يحسم الجدل.. هل يخفف الأهلي عقوبة إمام عاشور؟
"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
زووم

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
أخبار مصر

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
العروس جثة والعريس مصاب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث زفاف المنيا"
أخبار المحافظات

العروس جثة والعريس مصاب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث زفاف المنيا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت