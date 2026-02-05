فاركو يتعادل إيجابيًا مع حرس الحدود في الدورى

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة فاركو و نظيره فريق حرس الحدود، التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ17.

و افتتح التسجيل لفريق حرس الحدود اللاعب محمود سيد أوكا في الدقيقة ال8 من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لفريق فاركو اللاعب بابكر ندياي في الدقيقة ال43 ثم سجل الهدف الثاني لفريق فاركو اللاعب أليو بادارا في الدقيقة ال57 من عمر المباراة.

بينما سجل الهدف الثاني والتعادل اللاعب محمد عزيز عبيد في الدقيقة ال71 من عمر المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما يحتل فريق فاركو المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.