إسرائيل تعلن توسيع وحدة في جيش الاحتلال.. ما مهامها؟

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، توسيع وحدة الأركان العامة المسؤولة عن حماية كبار الضباط بشكل كبير، وفق القناة السابعة العبرية.

وبحسب القناة العبرية، تتولى هذه الوحدة مهمة تأمين كبار ضباط الجيش الإسرائيلي والوفود العسكرية في الخارج.

وأوضح ضابط كبير مشارك في إدارة الحرب الحاجة الملحة لهذه الوحدة قائلًا: "لقد جهزنا ترسانة انتقام لأعدائنا لمئة عام قادمة".

وتعتبر الوحدة صغيرة نسبيًا وتعتمد بشكل كبير على أفراد الأمن المحترفين وقوات الاحتياط، وبموجب الخطة الجديدة، ستتوسع الوحدة بشكل كبير، وسيتم ترقية قائدها إلى رتبة عقيد.

ووفقًا للقناة العبرية، يأتي هذا القرار في أعقاب تزايد المخاوف بشأن هجمات محتملة من إيران، وكجزء من عملية التحديث، سيتم تجنيد أفراد أمن من الخدمة النظامية، ومن المتوقع انضمام الدفعات الأولى من المجندين الجدد في المستقبل القريب.