لافروف: روسيا لا تفرض نفسها كوسيط في الشرق الأوسط

(أ ش أ)

أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أن موسكو مستعدة للإسهام في خفض حدة التوترات المتجددة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها لا تفرض نفسها كوسيط على أي من إسرائيل أو إيران أو الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف وذكرتها روسيا اليوم ، مع اقتراب يوم الدبلوماسيين الذي يُحتفل به في روسيا في 10 فبراير من كل عام.

وقال لافروف، الإيرانيون والإسرائيليون والأمريكيون على علم بأننا مستعدون لتقديم خدماتنا التي يمكن أن تساهم في تنفيذ الاتفاقيات، عندما يتم – وهو ما نأمل فيه - أو إذا تم التوصل إليها.

وأضاف: "نحن لا نفرض أنفسنا حاليا كوسيط على إسرائيل أو إيران أو الولايات المتحدة، وإنما نناقش في اتصالاتنا معهم مستجدات الوضع فحسب".

في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن تخليها الكامل عن الأسلحة النووية.

وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة شنت في يونيو 2025 هجوما على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرا من أن "الهجوم القادم سيكون أشد وطأة"، ودعا إلى "منع حدوث ذلك".

وأكد لافروف ، أن روسيا مهتمة بما يجري حول إيران، التي وصفها بأنها "جارة وشريك وثيق لنا".

وأشار إلى أن التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران ينذر بانفجار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، قائلا - يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا الوضع ينذر بانفجار محتمل ليس فقط بالنسبة لإيران نفسها، بل على نطاق الشرق الأوسط بأسره ، يوجد هناك الكثير من الألغام الجاهزة للانفجار التي لا تنتظر إلا من يدوس عليها.