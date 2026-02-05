أمريكا وروسيا تتفقان على إعادة تفعيل الحوار العسكري المباشر

وكالات

قالت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي في بيان، إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على إعادة تفعيل الحوار العسكري رفيع المستوى بين الجانبين، وذلك عقب اجتماع لمسؤولين عسكريين كبار من البلدين في أبوظبي.

وأضاف البيان أن الاتفاق جاء بعد اجتماعات عُقدت في أبوظبي بين الجنرال أليكسوس جرينكيفيتش، قائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي — والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا — ومسؤولين عسكريين كبار من روسيا وأوكرانيا.

وكان جرينكيفيتش موجودًا في الإمارات لإجراء محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح البيان أن هذه القناة "ستوفر تواصلًا عسكريًا مباشرًا ومستمرًا، في الوقت الذي تواصل فيه الأطراف العمل نحو سلام دائم".

وكانت الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى قد توقفت في عام 2021، قبيل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وعقد مفاوضون من موسكو وكييف، يوم الخميس، يومًا ثانيًا من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، في وقت صعّدت فيه روسيا هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، واستمر الجانبان في حرب استنزاف طويلة الأمد.

وواصلت روسيا استهداف شبكة الكهرباء في أوكرانيا، في محاولة لحرمان المدنيين من الطاقة وإضعاف قدرتهم على الصمود، بينما تستمر المعارك على طول خط الجبهة الممتد لنحو ألف كيلومتر عبر شرق وجنوب البلاد.

وشارك في محادثات الخميس، في أبوظبي مبعوث الولايات المتحدة الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بحسب رستم عمروف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي حضر الاجتماع.