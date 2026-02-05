إعلان

أمريكا وروسيا تتفقان على إعادة تفعيل الحوار العسكري المباشر

كتب : مصراوي

04:02 م 05/02/2026

أمريكا وروسيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي في بيان، إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على إعادة تفعيل الحوار العسكري رفيع المستوى بين الجانبين، وذلك عقب اجتماع لمسؤولين عسكريين كبار من البلدين في أبوظبي.

وأضاف البيان أن الاتفاق جاء بعد اجتماعات عُقدت في أبوظبي بين الجنرال أليكسوس جرينكيفيتش، قائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي — والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا — ومسؤولين عسكريين كبار من روسيا وأوكرانيا.

وكان جرينكيفيتش موجودًا في الإمارات لإجراء محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح البيان أن هذه القناة "ستوفر تواصلًا عسكريًا مباشرًا ومستمرًا، في الوقت الذي تواصل فيه الأطراف العمل نحو سلام دائم".

وكانت الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى قد توقفت في عام 2021، قبيل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وعقد مفاوضون من موسكو وكييف، يوم الخميس، يومًا ثانيًا من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، في وقت صعّدت فيه روسيا هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، واستمر الجانبان في حرب استنزاف طويلة الأمد.

وواصلت روسيا استهداف شبكة الكهرباء في أوكرانيا، في محاولة لحرمان المدنيين من الطاقة وإضعاف قدرتهم على الصمود، بينما تستمر المعارك على طول خط الجبهة الممتد لنحو ألف كيلومتر عبر شرق وجنوب البلاد.

وشارك في محادثات الخميس، في أبوظبي مبعوث الولايات المتحدة الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بحسب رستم عمروف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي حضر الاجتماع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا أمريكا القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي تفعيل الحوار العسكري بين روسيا وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد رقصها مع العوضي.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ رحمة محسن
زووم

بعد رقصها مع العوضي.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ رحمة محسن

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
أخبار مصر

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس

78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
حوادث وقضايا

78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت