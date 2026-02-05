إعلان

إسرائيل تزعم اغتيال مسؤولين من حماس وآخر من حركة الجهاد الإسلامي.. من يكونون؟

كتب : مصراوي

12:38 ص 05/02/2026

المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية

وكالات

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، إيلا واوية، عن اغتيال محمد عصام حسن الهبيل، القائد البارز في حركة حماس، وعلى الرزينة، الذي كان يشغل منصب رئيس لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي، وبلال أبو عاصي، قائد إحدى سرايا النخبة التابعة لحركة حماس.

وزعم مصدر أمني إسرائيلي، الأربعاء، من تمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال علي رازينا، قائد لواء الشمال في الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، وفق قناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أنه تم اغتيال الرزاينة البالغ من العمر 45 عامًا، إثر غارة إسرائيلية نفذت على خيمة في شارع أبو عريف بمنطقة دير البلح وسط القطاع.

وأنهت الغارة حياة الأسرة بأكملها، بعد استشهاد ابنته "غادة"، البالغة من العمر "11 عامًا"، حيث مسحت العائلة بأكملها من السجل المدني، بعد أن كان"الرزاينة" قد فقد زوجته وبقية أبنائه في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يعتبر من أهم الشخصيات القيادية في سرايا القدس، وكان زعم الجيش في بيانه، أن هذه العملية ردا على "خرق أمني خطير" وقع ليلة الثلاثاء في شمال القطاع.

