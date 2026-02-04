موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً كبيراً على نظيره كهرباء الإسماعيلية بـ خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت بداية الشوط الثاني فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 47، عندما أرسل أدم كايد عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بمحاولات رأسية من ناصر منسي بالدفاع، قبل أن تصل إلى أحمد حمدي الذي كاد أن يسجل، لكن تصدٍ رائع من لاعب كهرباء أبعد الكرة وخرجت ركنية.

وفي الدقيقة 52، سجل الزمالك هدفه الثالث بعد خطأ في تمركز دفاع كهرباء الإسماعيلية، استغلها ناصر منسي بتسديدة أرضية أخطأ الحارس في التعامل معها لتصل إلى أحمد شريف الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.

وحاول الزمالك تعزيز تقدمه بعد ذلك، إذ أهدر أحمد شريف فرصة رأسية في الدقيقة 54 من عرضية من الجانب الأيمن تلتها فرصة أخرى في الدقيقة 56 بعد تمريرة أرضية مرت أمام الدفاع والحارس لكن الكرة خرجت بجوار المرمى.

ورد كهرباء الإسماعيلية بمحاولة خطيرة في الدقيقة 57، عندما انطلق علي سليمان في انفراد تام، لكن محمد صبحي تصدى للكرة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وفي الدقيقة 63، نجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق بعد ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء، قابلها عمر السعيد بضربة رأسية قوية إثر خروج خاطئ من صبحي لتسكن الكرة داخل الشباك.

وعاد الزمالك لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 73، بعد ركنية أخرى وخطأ دفاعي وصلت الكرة إلى ناصر منسي الذي سددها قوية داخل المرمى، قبل أن يسيطر الفريق على مجريات اللعب بتمريرات قصيرة في وسط الملعب خلال الدقيقة 76.

وأهدر ناصر منسي فرصة جديدة في الدقيقة 83 بعد عرضية من الجانب الأيسر أخطا الدفاع في تشتيت الكرة، لكنها مرت أعلى العارضة.

ثم أطلق كهرباء الإسماعيلية تسديدة قوية عبر عبد الله مارادونا في الدقيقة 86، لكنها خرجت فوق المرمى.

وأختتم الأبيض مهرجان الأهداف في الدقيقة 87، عندما استلم عدي الدباغ عرضية من أحمد الخضري وسددها قوية فوق الحارس مباشرة إلى الشباك.

وقبل نهاية المباراة، ألغى حكم اللقاء هدف سادس للفارس الأبيض سجله ناصر منسي من رأسية، وذلك بداعي التسلل.

وكان الزمالك فرض سيطرته على الشوط الأول أمام كهرباء الإسماعيلية وسجل هدفين قبل نهاية الدقيقة 45، الأول عبر أحمد شريف بعد تمريرة ناصر منسي، والثاني عبر عدي الدباغ بعد ارتداد الكرة من الحارس، فيما جاء هدف كهرباء الإسماعيلية الأول عن طريق السيد أسامة.