الولايات المتحدة.. الديمقراطيون يرغبون في استدعاء ترامب بشأن قضية إبستين

كتب : مصراوي

02:23 ص 05/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي روبرت جارسيا، إن الديمقراطيين يعتزمون مناقشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التحقيق المتعلق بالمجرم جيفري إبستين.

أضاف جارسيا، وهو ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا: "أعتقد أن كل شيء يجب أن يناقش نحن، بطبيعة الحال، نرغب في التحدث مع الرئيس ترامب، وهذا لا شك فيه"، ردا على سؤال حول نية الديمقراطيين في حال حصولهم على أغلبية في مجلس النواب دعوة ترامب للاستماع إليه بشأن قضية إبستين.

وأشار إلى أن الجمهوريين خلقوا سابقة جديدة بتوجيه استدعاء للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للمثول أمام اللجنة ضمن إطار التحقيق، مؤكدا أن هذه الخطوة تكاد تكون فريدة، إذ لم يقدم أي رئيس أمريكي سابق إفادات أمام الكونغرس منذ عام 1983.
وتعتزم اللجنة التركيز على علاقات كبار الديمقراطيين بإبستين وشريكته جيسلين ماكسويل.

وتسيطر حاليا الأحزاب الجمهورية على كلا المجلسين في الكونجرس الأمريكي.
وستجري الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026، حيث يعاد انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب الـ435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ 33 عضوا.

وفي 30 يناير 2026، أنهت وزارة العدل الأمريكية نشر أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق، بالإضافة إلى أكثر من ألفَي مقطع فيديو و180 ألف صورة، ضمن ملف المجرم والمستغل الجنسي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية، بما فيها الاعتداء على الأطفال.

وتشمل الوثائق عشرات الأسماء من أفراد العائلات الملكية، ومسؤولين حكوميين، ورجال أعمال، ودبلوماسيين، وعلماء من دول متعددة، ومن بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس الحالي دونالد ترامب.

كان نشر الملف كاملا مطلبا لقانون أقره الكونجرس في نوفمبر 2025 ووقعه ترامب، بينما توقفت الملاحقات القضائية ضد إبشتاين في الولايات المتحدة بعد انتحاره في زنزانته في أغسطس 2019، وفقا لروسيا اليوم.

