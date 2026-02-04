"مخدش فرصته".. محترف جديد يعود لتدريبات الزمالك بعد الاستغناء عنه

كشف مصدر مطلع عن عودة التونسي أحمد الجفالي إلى صفوف نادي الزمالك، بعد إنهاء إعارته مع نادي أبها السعودي، على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يحصل على فرصة المشاركة مع أبها، حيث لم يظهر سوى لمدة 4 دقائق فقط خلال 19 مباراة خاضها الفريق منذ انضمامه، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بإمكانياته.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني لأبها استمر في استبعاد اللاعب من قائمة المباريات، ما دفع إدارة النادي لإنهاء الإعارة وعودة الجفالي مرة أخرى إلى الزمالك.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للزمالك موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، سواء بالاستمرار مع الفريق أو دراسة العروض المقدمة له.