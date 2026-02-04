مباريات الأمس
بقرار اتحاد الكرة.. تطورات جديد بشأن أزمة الزمالك وزيزو

كتب : محمد خيري

08:00 ص 04/02/2026
    زيزو لاعب الزمالك (3)
    زيزو لاعب الزمالك (5)
    زيزو لاعب الزمالك (1)
    زيزو لاعب الزمالك (4)
    زيزو لاعب الزمالك (2)
    زيزو لاعب الزمالك
    احتفال زيزو مع الزمالك
    جمهور الزمالك يهاجم زيزو (2)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة ملف الأزمة بين نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، إلى لجنة شؤون اللاعبين الجديدة للفصل فيه.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مؤخرًا عن تشكيل لجنة شؤون اللاعبين برئاسة عادل موسى، واللواء عثمان الدسوقي نائبًا للرئيس، لتولي النظر في النزاعات بين الأندية واللاعبين.

وأكد مصدر، أن هذا القرار جاء بعد تقديم نادي الزمالك شكوى رسمية ضد زيزو، يطالب فيها بتعويض مالي عن الضرر الناتج عن رحيل اللاعب قبل انتهاء مدة عقده القانونية، فيما يطالب زيزو بالحصول على مستحقاته المتأخرة من النادي الأبيض، والتي تصل قيمتها إلى 82 مليون جنيه.

وكان زيزو انتقل للنادي الأهلي مطلع الموسم الحالي، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك، ورفضه التجديد.

الزمالك زيزو نادي الزمالك أخبار الزمالك

