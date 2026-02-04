إعلان

هيومن رايتس ووتش: النظام العالمي لحقوق الإنسان في خطر

كتب : مصراوي

10:13 ص 04/02/2026

منظمة هيومن رايتس ووتش

وكالات

رسمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، واحدة من أكثر الصور قتامة منذ أعوام بشأن الوضع العالمي لحقوق الإنسان، في تقريرها العالمي لعام 2026، الذي صدر اليوم الأربعاء.

وقال فيليب بولوبيون، المدير التنفيذي للمنظمة، إن "النظام العالمي لحقوق الإنسان في خطر".

وأوضح أنه "تحت ضغط مستمر من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقويضه الدائم من جانب الصين وروسيا، يتم سحق النظام الدولي القائم على القواعد، مما يهدد بأن يأخذ معه الهيكل الذي صار المدافعون عن حقوق الإنسان يعتمدون عليه من أجل تعزيز المعايير وحماية الحريات".

وأضاف بولوبيون أنه "من أجل تحدي هذا الاتجاه، يجب على الحكومات التي لا تزال تثمّن حقوق الإنسان، إلى جانب الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، تشكيل تحالف استراتيجي للرد".

منظمة هيومن رايتس النظام العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

