مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 0
21:30

الجونة

الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 1
19:30

مانشستر سيتي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مصر

- -
23:00

أنجولا

جميع المباريات

"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة السوري

كتب : يوسف محمد

10:35 م 28/02/2026

النيجيري جونيور أجايي

أعلن نادي الكرامة السوري اليوم السبت، التعاقد مع اللاعب النيجيري جونيور أجايي لاعب وسط النادي الأهلي السابق.

وكشف نادي الكرامة السوري تعاقده مع اللاعب النيجيري جونيور أجايي، في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن صفوف الوحدات الأردني.

وتعد هذه هى التجربة الخامسة لصاحب الـ30 عاما منذ رحيله عن النادي الأهلي، في عام 2022 متجها إلى فريق النصر الليبي.

أرقام جونيور أجاي مع النادي الأهلي

وقدم أجايي مستويات كبيرة رفقة النادي الأهلي، خلال 6 مواسم ونصف قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، منذ أغسطس 2016 حتى فبراير 2022.

وشارك النجم النيجيري رفقة المارد الأحمر، في 161 مباراة بمختلف البطولات، شاهم خلالهم في 71 هدفا، بواقع تسجيل 41 هدفا وتقديم 30 تمريرة حاسمة.

وتوج أجايي رفقة الأحمر بـ10 ألقاب، بواقع 4 ألقاب للدوري المصري، لقبين لكل من، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر وكأس السوبر المصري.

النادي الأهلي جونيور أجايي الكرامة السوري

