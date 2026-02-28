أعلن نادي الكرامة السوري اليوم السبت، التعاقد مع اللاعب النيجيري جونيور أجايي لاعب وسط النادي الأهلي السابق.

وكشف نادي الكرامة السوري تعاقده مع اللاعب النيجيري جونيور أجايي، في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن صفوف الوحدات الأردني.

وتعد هذه هى التجربة الخامسة لصاحب الـ30 عاما منذ رحيله عن النادي الأهلي، في عام 2022 متجها إلى فريق النصر الليبي.

أرقام جونيور أجاي مع النادي الأهلي

وقدم أجايي مستويات كبيرة رفقة النادي الأهلي، خلال 6 مواسم ونصف قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، منذ أغسطس 2016 حتى فبراير 2022.

وشارك النجم النيجيري رفقة المارد الأحمر، في 161 مباراة بمختلف البطولات، شاهم خلالهم في 71 هدفا، بواقع تسجيل 41 هدفا وتقديم 30 تمريرة حاسمة.

وتوج أجايي رفقة الأحمر بـ10 ألقاب، بواقع 4 ألقاب للدوري المصري، لقبين لكل من، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر وكأس السوبر المصري.

أقرأ أيضًا:

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد

اتحاد الطائرة يسحب كارنيه محترف الزمالك ديمتري.. ماذا حدث؟