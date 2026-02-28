مباريات الأمس
"قبل مباراة بيراميدز".. ماذا يفعل الزمالك بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي؟

كتب : يوسف محمد

07:52 م 28/02/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، أعلنت اليوم السبت 28 فبراير الجاري، تعيين الحكم محمود ناجي لإدارة مباراة الفارس الأبيض وبيراميدز غدا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز غدا الأحد 1 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري "دوري نايل".

أرقام الزمالك في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي

وستكون مباراة الغد هى المباراة رقم 13، التي يخوضها الفارس الأبيض، في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي، حيث سبق له إدارة 12 مباراة من قبل.

وخلال 12 مباراة سابقة أدارها ناجي للزمالك، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 5 مباريات، حضر التعادل في 5 لقاءات أيضً، تلقى الفارس الأبيض الهزيمة في مباراتين.

وأشهر ناجي 21 بطاقة صفراء، خلال المباريات التي أدارها للزمالك، لكنه لم يشهر أي بطاقة حمراء خلال الـ12 مباراة السابقة، التي أدارها لنادي الزمالك.

واحتسب الحكم محمود ناجي 3 ركلات جزاء، خلال الـ12 مباراة السابقة التي أدارها للفارس الأبيض.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

أخبار

المزيد

