"قبل مباراة بيراميدز".. ماذا يفعل الزمالك بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود

انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره زد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ملعب "القاهرة الدولي"، مباراة المارد الأحمر أمام نظيره زد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء تشكيل المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان وإمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مروان عثمان وطاهر محمد طاهر

وعلى الجانب الآخر يدخل زد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: طارق علاء، عبد الله بكري، أحمد طارق ومحمد ربيعة

خط الوسط: أحمد الصغيري، أحمد خالد كباكا وماتا ماجاسا

خط الهجوم: محمود صابر، عبد الرحمن البانوبي ومصطفى سعد

أبرز أحداث مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: مصطفى سعد ميسي يحرز الهدف الأول لزد في مرمى الأهلي

الدقيقة 12: تسديدة قوية من مروان عطية لاعب الأهلي يتصدى لها علي لطفي حارس زد

الدقيقة 16: توقف المباراة لعلاج طارق علاء لاعب فريق زد

الدقيقة 22: تسديدة قوية من إمام عاشور لاعب الأهلي ولكنها تمر بجوار القائم

الدقيقة 31: مطالبات من لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 34: فرصة التعادل ضيع من الأهلي بعد تسديدة من طاهر محمد من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها علي لطفي

الدقيقة 38: عرضية من أشرف بن شرقي يبعدها دفاع زد

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: تسديدة قوية من أشرف بن شرقي يتصدى لها علي لطفي حارس مرمى زد

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: تسديدة قوية من مروان عطية تمر بجوار مرمى زد

الدقيقة 57: رأسية من تريزيجيه تمر أعلى مرمى زد

الدقيقة 60: مجاسا يحرز الهدف الثاني لزد في مرمى الأهلي ولكن يلغى بداعي التسلل

الدقيقة 65: تسديدة قوية من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس مرمى زد ببراعة

الدقيقة 70: عرضية من زيزو يبعدها علي لطفي حارس مرمى زد

الدقيقة 75: محاولات مستمرة من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف التعادل في مرمى زد

الدقيقة 80: تريزيجيه يهدر فرصة التعادل للأهلي بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى مرمى زد

الدقيقة 82: رأسية من تريزيجيه يبعدها علي لطفي ببراعة

الدقيقة 87: رأسية خطيرة من محمود تريزيجيه، لكنها تمر بجوار مرمى زد

الدقيقة 89: محمود تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في مرمى زد

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 94: تسديدة من إمام عاشور ولكنها تمر بجوار مرمى زد