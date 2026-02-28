اتحاد الطائرة يسحب كارنيه محترف الزمالك ديمتري.. ماذا حدث؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة نادي الزمالك بقرار سحب كارنيه المحترف ديمتري ياكوفليف ومنعه من المشاركة في المباريات بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الموسم، بسبب عدم سداد رسوم قيده التي تبلغ 538 ألف جنيه.

ومنح اتحاد الطائرة إدارة الزمالك مهلة حتى نهاية شهر فبراير الجاري لإنهاء باقي المديونيات المستحقة، بعدما قام النادي بسداد ما يقرب من مليونين و250 ألف جنيه لاستخراج كارنيه المدير الفني الإيطالي فرانشيسكو كاديدو.

وقرر الاتحاد منح كارنيه المدير الفني لفريق الرجال بشكل مؤقت حتى نهاية الشهر، لحين تسوية باقي المستحقات المالية.

وكان الاتحاد قد رفع الإيقاف في وقت سابق عن الثلاثي ديمتري، وأحمد فتحي، ومحمد عادل دولا، مع تحديد نهاية الشهر الحالي موعدًا أخيرًا لسداد المتأخرات.