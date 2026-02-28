مباريات الأمس
"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة زد بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

08:31 م 28/02/2026
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري "دوري نايل"، على ستاد "القاهرة الدولي".

وجاء تشكيل المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان وإمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مروان عثمان وطاهر محمد طاهر

نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية بالدوري المصري، على حساب نظيره سموحة بنتيجة هدف دون مقابل.

ويدخل المارد الأحمر مباراة زد اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يحتل فريق زد المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة جمعهم من 18 مباراة.

الأهلي وزد الدوري المصري النادي الأهلي

