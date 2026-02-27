مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

كالياري

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

07:53 م 27/02/2026
    لاعبي النادي الأهلي خلال الاحتفال بهدف مروان عثمان في مباراة سموحة (1)
    طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في بطولة الدوري المصري (1)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره زد، المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويستضيف ستاد "القاهرة الدولي"، مباراة الأهلي وزد المقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى طارق مجدي ويعاونه كلا من، أحمد حسام طه مساعد أول وهاني خيري مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد بالدوري

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد أول: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثانٍ: هاني خيري

حكم رابع: هيثم الشريف

حكم تقنية الفيديو: محمد الشناوي

حكم فيديو مساعد: خالد حسنين

ترتيب الأهلي في الدوري المصري موسم 2025-2026

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة، جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي فريق زد في المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 25 نقطة جمعهم من 18 مباراة بالمسابقة.

طارق مجدي الأهلي وزد الدوري المصري موعد مباراة الأهلي وزد حكم مباراة الأهلي

