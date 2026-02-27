"ساب الملعب فجأة".. قرار من الزمالك ضد شيكو بانزا بعد واقعة مباراة زد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره زد، المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويستضيف ستاد "القاهرة الدولي"، مباراة الأهلي وزد المقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى طارق مجدي ويعاونه كلا من، أحمد حسام طه مساعد أول وهاني خيري مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد بالدوري

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد أول: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثانٍ: هاني خيري

حكم رابع: هيثم الشريف

حكم تقنية الفيديو: محمد الشناوي

حكم فيديو مساعد: خالد حسنين

ترتيب الأهلي في الدوري المصري موسم 2025-2026

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة، جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي فريق زد في المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 25 نقطة جمعهم من 18 مباراة بالمسابقة.

