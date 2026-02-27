مباريات الأمس
الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر 5 سنوات

كتب : نهي خورشيد

04:02 م 27/02/2026
أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم التصنيف الرسمي لأفضل الأندية الإفريقية خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2025.

وتصدر النادي الأهلي الترتيب الإفريقي بعدما جمع 1086 نقطة، كما احتل المركز الثالث والعشرين عالمياً ضمن التصنيف ذاته.

صنيف الأندية الأفريقية في آخر 5 سنوات

وحل نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 807.25 نقطة والمرتبة 64 عالمياً، بينما جاء نادي الزمالك ثالثاً على مستوى أفريقيا بإجمالي 704.5 نقطة، ليحتل المركز 89 عالمياً.

وشهد التصنيف أيضاً تواجد النادي المصري البورسعيدي في المركز السابع عشر إفريقياً برصيد 401.5 نقطة، محتلاً المرتبة 225 على مستوى العالم.

كما ضمت القائمة مودرن سبورت الذي جاء في المركز الرابع والعشرين قارياً برصيد 311.25 نقطة وفي المرتبة 350 عالمياً.

وضمت القائمة النهائية 30 نادياً يمثلون 11 دولة إفريقية، وكان النصيب الأكبر من التمثيل لصالح الأندية الجزائرية بواقع 7 فرق، تلتها الأندية المصرية بخمسة فرق، ثم المغربية بأربعة فرق.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة متساوياً مع بيراميدز في عدد النقاط، يليهم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 1 مارس، فيما يلتقي الأهلي بنظيره زد غداً في تمام التاسعة والنصف مساءً.

