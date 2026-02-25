شهدت مباراة الزمالك وزد، واقعة غريبة للأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، بمغادرة الملعب أثناء سير المباراة.

وفاز الزمالك على زد، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وظهر شيكو بانزا، في مقطع فيديو، بعد هدف الزمالك الثاني وهو يغادر الملعب، قبل أن بلتفت زميله في الفريق محمود بنتايك للأمر ويحاول التحدث إليه للعودة، وبعد دقائق عاد شيكو بانزا إلى الملعب، قبل أن يسمح له الحكم الرابع بالدخول إلى الملعب.

