الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

"ساب الملعب والمباراة شغالة".. موقف غريب من شيكو بانزا خلال مباراة الزمالك وزد

كتب : هند عواد

11:34 ص 25/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    شيكو بانزا يغادر مباراة الزمالك أثناء سير اللقاء (2)
  • عرض 3 صورة
    شيكو بانزا يغادر مباراة الزمالك أثناء سير اللقاء (3)

شهدت مباراة الزمالك وزد، واقعة غريبة للأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، بمغادرة الملعب أثناء سير المباراة.

وفاز الزمالك على زد، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وظهر شيكو بانزا، في مقطع فيديو، بعد هدف الزمالك الثاني وهو يغادر الملعب، قبل أن بلتفت زميله في الفريق محمود بنتايك للأمر ويحاول التحدث إليه للعودة، وبعد دقائق عاد شيكو بانزا إلى الملعب، قبل أن يسمح له الحكم الرابع بالدخول إلى الملعب.

