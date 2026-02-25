مباريات الأمس
هل اعترض على المدرب؟.. سر غضب عبدالله السعيد في مباراة الزمالك وزد

كتب : محمد خيري

11:41 ص 25/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عبد الله السعيد (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 8 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 8 صورة
    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 8 صورة
    عبد الله الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    عبد الله السعيد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك عدم صحة ما تردد بشأن وجود خلاف بين عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني عقب استبداله خلال مواجهة زد إف سي في الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن اللاعب شعر بالضيق عقب استقبال الفريق هدف التعادل، بدافع حرصه على عدم فقدان النقاط الثلاث، وليس اعتراضًا على قرار التغيير.

وشدد على أن الأجواء داخل غرفة الملابس عقب اللقاء كانت طبيعية تمامًا، حيث شارك عبد الله السعيد زملاءه الاحتفال بالفوز وتصدر جدول المسابقة، كما حرص على التوجه إلى المدير الفني معتمد جمال لتهنئته على تحقيق الانتصار.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 37 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد زد عند 25 نقطة في المركز السابع.

